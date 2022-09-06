Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti

06.09.2022 14:51

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçtiğimiz ay bunalıma girerek dördüncü kattaki balkondan atlayan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akıllarda gençten geriye, apartmandan anların görüntüsü kaldı.

3 Ağustos'ta Ayancık'a bağlı Çıvgın Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre bunalıma giren Tarık Ünal, evlerinin 4. katındaki balkonundan kendisini sarkıttı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi.

KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Kendini aşağı atarak ağır yaralanan Ünal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin balkondan atladığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bunalıma giren genç evinin balkonundan boşluğa kendini böyle bıraktı

BİR AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından genç için ikindi namazını müteakip Ayancık Yeni Sanayi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ayancık Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Bunalıma giren genç evinin balkonundan boşluğa kendini böyle bıraktı
YORUMLAR
500
Az miktarda avlanan palamudun tane fiyatı 80 liraya kadar yükseldi Az miktarda avlanan palamudun tane fiyatı 80 liraya kadar yükseldi Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
14:59 Prof. Dr. Celal Şengör ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'nda
14:56 Avukatlar CMK ücretleri artırılmazsa iş yavaşlatacak! İstekleri karşılanmadığı takdirde çalışmayı süresiz durduracaklar
14:51 Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 15:42:39. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 4. kattan atlayan genç bir ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement