Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

19.08.2022 10:07
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesi köylerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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