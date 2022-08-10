Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi

10.08.2022 17:06
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahsın tarlasına baskın düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Kenevir, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 63 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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