Boyabat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumları ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sadık Şahin, burada yaptığı konuşmada, gazilerin, tarih boyunca girdikleri tüm savaşlardan yüzlerinin akıyla çıktıklarını söyledi.

Şahin, Türk milletinin her ferdinin şehit ve gazilere minnettar olduğunu vurguladı.

Tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.