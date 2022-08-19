Olay, önceki gün Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Köylüler tarafından Gökırmak üzerindeki Fevzi Çakmak Köprüsü mevkisinde yol kenarında bir otomobil yanmış halde bulundu. Ancak aracın sahibine ulaşılamadı. Ailesiyle görüşen ekipler kendisinin evde olmadığını öğrenmesi üzerine 52 yaşındaki Gülten İnan için arama çalışmaları başlatıldı. Yakın çevrede hassas burunlu köpek ve deniz polisleriyle arama yapan ekipler ilk gün kadına ait bir buluntuya rastlamadı. Ertesi sabah kadının cansız bedeni, aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında erkek kardeşi tarafından bulundu, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gülten İnan cinayeti katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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