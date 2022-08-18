Koçak köyünde dün yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, ihbar üzerine aracın sahibi Gülten İ'nin evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının da katılımıyla çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı - Son Dakika

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