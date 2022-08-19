Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

19.08.2022 11:14
Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı.

Camikebir Mahallesi'nde iki katlı ahşap evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. 65 yaşındaki G.D'ye ait olduğu tespit edilen eve giren ekipler, evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evde temizlik başlatan ekipler, iki gün süreyle yaptıkları çalışmalarla evden dört kamyon çöp çıkardı.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya, AA muhabirine, ihbar üzerine evde çalışma yaptıklarını söyledi.

Eve girdiklerinde çok kötü görüntüyle karşılaştıklarını belirten Çetinkaya, "Hemen ekiplerimiz temizliğe başladı. Buranın boyasını badanasını yapıp su tesisatını kullanılır duruma getireceğiz. Zaruri ihtiyaçlarını da karşılayıp evi teyzemize tertemiz teslim edeceğiz." dedi.

Camikebir Mahallesi Muhtarı Suat Ayhan ise evin sahibine devletin de yardımlarda bulunduğunu, hiçbir maddi sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine evde çalışma yapıldığını anlatan Ayhan, "Ablamız kendisini çöple yaşamaya alıştırmış ancak evdeki çöplerin yaydığı koku komşuları rahatsız ediyor. Ev kendisinin, aylık maaşı da var. Maddi sıkıntısı yok. Gerektiği zaman da kendisine yardımcı oluyoruz. İçeride çok fazla gıda zamanında kullanılmadığı için bozulup çöpe dönüşmüş. Temizlenmesi artık şarttı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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