Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

29.08.2022 17:02
Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sultan Karaaslan'ın (48), bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden ayrıldığı belirlenen, ayakkabı ve giysilerinde kan lekesine rastlanılan şüpheli A.A'yı (47) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

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Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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