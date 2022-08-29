Alınan bilgiye göre, Gökdere Mahallesi Kaya Sokak'ta bir evde yalnız yaşayan kadının yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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