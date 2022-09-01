Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü - Son Dakika
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Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

01.09.2022 10:59
Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ayancık Orman İşletme Şefliğinin orman kesim alanında çalışan Mürsel Üstün'ün (18) kullandığı traktör, Paşalıoğlu köyünde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altında kalan Üstün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üstün'ün cesedi, incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Boyabat, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü - Son Dakika
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