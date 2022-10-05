Sinop'ta eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde eski eşini öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski eşi Zeynep Gıcık'ı (38) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Birol Çaylak (46), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Zeynep Gıcık'ın oğlu Burak Çaylak, kızı Burcu Çaylak, annesi Yeter Gıcık ile taraf avukatları bulundu.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği adına davayı takip eden avukat Nilda Baltalı, duruşmanın ardından yaptığı basın açıklamasında, Zeynep Gıcık'ın 15 yaşında evlendiğini, daha sonra boşandığı Birol Çaylak tarafından defalarca şiddete uğradığını söyledi.

Başına silahla vurulan Gıcık'ın işkence gördüğünü anlatan Baltalı, "Sanık, 8 Mart'ta boşandıktan sonra kendisini rahatsız etmeye devam etmiştir. Zeynep maalesef devlet koruması altında olmasına rağmen sonunda da Birol Çaylak tarafından katledildi. Bu nedenle biz cinayetin tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Kendisi cezaevine gireceğini söyleyerek Zeynep'i kandırıp eve gitmesini sağlıyor. Eşyalarını alması için yönlendiriyor. Evde kemerle boğarak öldürüyor." dedi.

Duruşmada şahitler ve aile üyelerinin söz alıp olayı anlattıklarını dile getiren Baltalı, "Zeynep'in neler çektiğini, nasıl işkenceler gördüğünü anlattılar. Bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi en ağır cezayı alana kadar mücadele edeceğiz. Ailesiyle birlikte dosyayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeynep Gıcık'ın annesi Yeter Gıcık da adalete güvendiklerini belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Boyabat'ta 7 Nisan'da eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldüren eski eşi Birol Çaylak gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.