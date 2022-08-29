Sultan Karaaslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sultan Karaaslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

29.08.2022 17:56
Sultan Karaaslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sultan Karaaslan'ın katil zanlısı tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sultan Karaaslan'ın katil zanlısı tutuklandı.

Boyabat'a bağlı Gökdere Mahallesi'nde yaşadığı evinde gece saatlerinde 48 yaşındaki Sultan Karaaslan'ı kanlar içinde yatarken gören çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemesinde Karaaslan'ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen şüpheli Akif A. yakalandığında ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanıldı. Zanlı Akif A. Boyabat Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultan Karaaslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultan Karaaslan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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