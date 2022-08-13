Marketten para hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Marketten para hırsızlığı

13.08.2022 10:32
Marketten para hırsızlığı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir marketin camını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler kasadan bir miktar para çaldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir marketin camını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler kasadan bir miktar para çaldı.

Olay, gece saatlerinde Boyabat'a bağlı Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir market sahibi sabah iş yerini açmaya geldiğinde camının kırıldığını fark etti ve durumu polise haber verdi. İş yeri incelendiğinde kasadan yaklaşık 3 bin TL para çalındığı ve başka hiçbir ürüne dokunulmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri market içerisindeki güvenlik kameralarının yaklaşık bir haftadır çalışmaması nedeniyle hırsızlık şüphelilerinin kimlik tespit çalışmaları için civardaki kameraları incelemeye alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop Boyabat'ta Şiddetli Yağış Sinop Boyabat'ta Şiddetli Yağış Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü Boyabat'ta sağanak: Yollar göle döndü
Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten para hırsızlığı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: Marketten para hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement