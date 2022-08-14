Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Boyabat ilçesinde 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Şahıslar, yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para ve malzemelerle birlikte gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta 3 hırsızlık şüphelisi çalıntı malzemelerle yakalandı - Son Dakika

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