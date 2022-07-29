Boyabat'ta yaz Kur'an kursları 1885 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları 1885 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Müftülükçe hayata geçirilen "Mescid-i Nebevi Modelli Cami Merkezli Hayat" projesi kapsamında, kurslarda öğrenciler, Kur'an öğreniminin yanı sıra, kendilerine yönelik düzenlenen sosyal aktiviteler de katılıyor.

Öğrenciler katıldıkları sportif faaliyetler, geleneksel oyunlar, sinema ve film izleme, matematik oyunları, sanat atölyeleri, tiyatro drama, zeka oyunları, gezi ve piknik gibi etkinliklerde bu alanlardaki becerilerini geliştiriyor.

Kaymakamı Enver Yılmaz, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde kurs gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretinde bir süre öğrencilerce sohbet eden Yılmaz, en önemli kıymetlerinin vatan, devlet, millet, dinleri olduğunu söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Müslüman ahlakıyla yapacağınız her iş, sizi başarıya götürecektir. Ailenize, devletinize milletinize faydalı bireyler olarak çalıştığınız sürece hem siz hem devletimiz güçlü olacaktır. Güçlü olduğumuz zaman da kimse bize düşmanlık yapamayacaktır." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk ise yaz Kur'an kurslarının şuurlu nesiller yetiştirmek için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilere Kur'an-ı Kerim, hazreti peygamberin hayatı ve ilmihal bilgilerinin yanında diğer alanlarda da eğitimler verilmektedir. Ülkemizde Kur'an'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, anlaşılması, ezberlenmesi ve usulüne uygun olarak okunması için müftülüğümüz hizmet vermeye devam edecek."

İlçede, 7-12 yaş grup öğrencileri için 27 Haziran 2022 tarihinde açılan kurslar 26 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.