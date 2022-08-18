İlçeye bağlı Koçak köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnal için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnal'ın cansız bedenine ulaştı.Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı , olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu - Son Dakika

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