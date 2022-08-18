Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu - Son Dakika
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Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu

18.08.2022 14:23
Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu

SİNOP'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İnan'ın (52), yakındaki gölette cesedine ulaşıldı.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunan Gülten İnan'ın (52), yakındaki gölette cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili savcılık çok yönlü soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Koçak köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnal için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnal'ın cansız bedenine ulaştı.Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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