Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

02.08.2022 17:06
Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Dolgun'un (48) kullandığı 17 HL 915 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Özgür Tuzlu yaralandı.

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dolgun ve Tuzlu'nun polis memuru olduğu, Dolgun'un tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:07:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement