Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesi Fevzi Çakmak Köprüsü mevkiinde yol kenarında köylüler tarafından yanmış halde bir otomobil bulunarak jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan'a (52) ait olduğunu tespit ederek ailesine ulaştı fakat kendisinin evde olmadığı öğrenildi. Çevrede ve ırmakta arama çalışmaları başlatıldı. Hassas burunlu köpek ve deniz polisinin katıldığı aramalarda çevrede ve ırmakta kadına ait bir ize rastlanılamadı.

CESEDİ GÖLETTE BULUNDU

52 yaşındaki Gülten İnan'ın cesedine sabah saatlerinde Gökırmak çevresinde aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında ulaşıldı. Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak incelemeye aldı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.