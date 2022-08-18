Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı - Son Dakika
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Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı

18.08.2022 11:48
Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi 52 yaşındaki Gülten İnan'ın cesedi aracın bulunduğu yerden 500 metre ilerideki göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Fevzi Çakmak Köprüsü mevkiinde yol kenarında köylüler tarafından yanmış halde bir otomobil bulunarak jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan'a (52) ait olduğunu tespit ederek ailesine ulaştı fakat kendisinin evde olmadığı öğrenildi. Çevrede ve ırmakta arama çalışmaları başlatıldı. Hassas burunlu köpek ve deniz polisinin katıldığı aramalarda çevrede ve ırmakta kadına ait bir ize rastlanılamadı.

CESEDİ GÖLETTE BULUNDU

52 yaşındaki Gülten İnan'ın cesedine sabah saatlerinde Gökırmak çevresinde aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında ulaşıldı. Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak incelemeye aldı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aracı yanmış halde kadının cesedi göletten çıkarıldı
Aracı yanmış halde kadının cesedi göletten çıkarıldı
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Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı
Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı - Son Dakika
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