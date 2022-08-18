Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı

18.08.2022 01:08
Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan ve araçta olduğu tahmin edilen kadın için bölgede arama başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan ve araçta olduğu tahmin edilen kadın için bölgede arama başlatıldı.

Gece saatlerinde yaşandığı tahmin edilen olay Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Yol kenarında yanmış halde otomobil olduğunu gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan'a (52) ait olduğunu tespit etti. Ailesiyle görüşen ekipler, kadının evinde olmadığını öğrenmesi üzerine soruşturmaya başladı. Çevrede ve ırmaktaki köprünün ayaklarında kan izlerine rastlayan ekipler arama çalışmaları başlattı. Hassas burunlu köpeğin de katıldığı aramalarda çevrede kadına ait bir ize rastlanılamadı.

Ardından deniz polisinin katılımıyla ırmak içerisinde arama başlatıldı. Dalgıçlar yardımıyla ırmağın derinlerinde arama çalışmaları sürdürüleceği öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yanan otomobilin kayıp sahibi için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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