Olay Boyabat ilçesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarihi Boyabat Kalesini gezmek için çıkan Fahri Ç.(65) kale içerisinde bulunan duvardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşınarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gezmek için çıktığı Boyabat Kalesi'nden düşen şahıs yaralandı - Son Dakika

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