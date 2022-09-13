Alınan bilgiye göre, Yeniçam köyünde 7 yaşındaki Esma B, oynamak için evlerine yapılan inşaat halindeki merdivene çıktı.

Kaynak: AA

Erfelek, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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