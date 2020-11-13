Sinop'un essiz lezzeti: "Boyabat ezmesi" - Son Dakika

Sinop'un essiz lezzeti: "Boyabat ezmesi"

13.11.2020 14:54
Sinop'un essiz lezzeti:

Sinop'ta günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Sinop'ta günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Boyabat ezmesi kilosu 80 TL'den satılıyor.

Sinop, her yaz olduğu gibi bu yaz da ziyaretçilerinden tam not almaya devam ediyor. Tarihi ve turistlik alanları ve mantısıyla gündem olan Sinop son günlerde Boyabat ezmesiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Tersane mevkisinde küçük bir dükkanda günlük olarak üretilen Boyabat ezmesi Sinop'un önemli yiyeceklerinden biri haline geldi. Lezzetiyle tüm Türkiye'ye nam salam Boyabat ezmesi, Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiliyor.

Uzun yıllara dayanan şekercilik birikimi ile Sinop'un ve Boyabat'ın şekercisi haline gelen Şekerci Mehmet Gürbüz, 6 yıldır Sinop'ta hizmet vermekte.

Boyabat ezmesinin yurdun dört bir yanından büyük talep gördüğünü söyleyen işletme yetkilisi Serdar Gökceağaçlı, "6 yıldır Sinop'tayız. Hem biz hem de Sinoplular bizi çok sevdi. Daha önceki yıllara oranla bu yıl turlar az geldi. Ancak turların az az gelmesine rağmen bireysel gelen turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Dükkanımız küçük şirin bir dükkan. Buraya gelen müşterilerimize önce günlük olarak yaptığımız ezmelerden ikramlık olarak tattırıyoruz. Ardından müşterilerimiz hediyelik kutulardan beğenirlerse alıyorlar. Boyabat ezmesi yaparken önce fındıklar kavruluyor. Ardından ezilerek odun ateşinde kaynatılan ağdayla karıştırılıyor. Bir saat dinlendirildikten sonra hamur topları haline getirilen Boyabat ezmesinin son olarak da üzerine ceviz konuyor. Her şeye rağmen güzel bir sezon geçirdik. Şu anda Boyabat emesimin kilosu 80 TL" dedi. - SİNOP

Sinop'un essiz lezzeti: Boyabat ezmesi
Sinop'un essiz lezzeti: Boyabat ezmesi
Sinop'un essiz lezzeti: Boyabat ezmesi
Sinop'un essiz lezzeti: Boyabat ezmesi

Boyabat, Türkiye, Sinop, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'un essiz lezzeti: 'Boyabat ezmesi' - Son Dakika


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