Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

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