Son Dakika Haberleri: Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı

Sinop Açıklarında Balıkçı Teknesi Battı, Ekipler Arama Kurtarma Çalışması Başlattı

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GERZE AÇIKLARINDA BALIKÇI TEKNESİ BATTI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gerze ilçesi açıklarında Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

3 KİŞİ KURTARILDI, KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. 4-5 kişi olduğu sanılan teknedeki kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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