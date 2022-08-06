Cesedin bir süre önce İstanbul'dan Sinop'a gelen 55 yaşındaki Erdoğan Senay'a ait olduğu tespit edildi. Senay'ın iki gün önce yakınları tarafından kendisinden haber alınamadığı ve polise bildirildiği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

İstanbul, Gerze, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'dan geldiği Sinop'ta denizde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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