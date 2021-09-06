Üye Girişi
Sinop'un imar problemi çözülüyor - Son Dakika

Sinop'un imar problemi çözülüyor

06.09.2021 18:57
Sinop'un imar problemi çözülüyor, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaşanan imar probleminin çözümünde sona yaklaşıldığını anlatan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Cuma günü 1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaşanan imar probleminin çözümünde sona yaklaşıldığını anlatan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Cuma günü 1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz. En geç şubat ayında hem binlik, beş binlik hem de koruma amaçlı imar planlarını yürürlüğe sokmuş olacağız. 1/25000'lik planla ilgili çalışmamızı da tamamladık. Bakanlığa haftaya pazartesi veya salı günü inşallah teslim etmiş olacağız" dedi.

Sinop Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. 4 maddenin görüşüldüğü toplantıda 3 maddenin kabulü, 1 maddenin reddi yönünde oy birliğiyle karar alındı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan toplantı öncesinde, kentin mahkeme kararı ile iptal edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları için devam eden dava süreci ve süreç devam ederken hazırlanan yeni imar planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan, imar probleminin çözümünde son aşamaya gelindiğini vurguladı.

"1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz"

Yeni planların ihalesini yapacaklarını açıklayan Barış Ayhan, "Malum biliyorsunuz Sinop'un gündemi imar planları. İmar planlarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılındaki planın yürütmeyi durdurma kararı almasıyla birlikte biz imar komisyonundaki arkadaşlarla görüştük. İhaleye çıktık. Cuma günü 1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz. Yani mahkeme sürecinden bağımsız, mahkemenin neticesi ne olursa olsun biz bunu beklememek adına bu çalışmaya girmiştik. Cuma günüyle birlikte binlikler ve beş binliğin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Danıştay iptal kararını isabetsiz buldu

Plan iptalleriyle ilgili devam eden davada Danıştay'ın önemli bir karar aldığını belirten Başkan Ayhan, "Onun dışında bizim 2019'dan önce 2016'da yapılan yine binlik ve beş binlik imar planlarıyla ilgili bir Danıştay kararı geldi. Bu kararı sizinle paylaşmak istiyorum. Danıştay kararında diyor ki: 'Dava konusu işlemlerin doğrudan doğruya dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını etkilemediğini, davacı dernek tarafından hazırlanan dernek tüzüğünün davacıya hukuken böyle bir hak tanımayacağı hususu dikkate alındığından davacı derneğin dava konusu işlemlerin iptalini istemesinde hukuken olması gereken bir menfaatin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolundaki kararın da isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin 2. İdare Dava Dairesince verilen 13.12.2019 tarih ve sayılı kararlarının bozulmasına, dosyanın adı geçen İdare Dava Dairesi'nce görüşülmesine 23.06.2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verilmiştir'. Şimdi bu Danıştay kararı 2016 yılındaki yapılan plana Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararının aksi yönünde bir karar. Bu karar mahkemesine ulaştı. Adli yıl daha yeni başladığı için şimdi görüşülecek. Buna göre mahkeme Danıştay kararına istinaden bir karar verecek. Mahkeme tabii ki Danıştay kararını aldı dosyasına koydu. Fakat bu Danıştay kararına istinaden davayı esastan görüşürken bu Danıştay kararını itibara alacağını söyledi. Tabi davanın esastan ne zaman görüşüleceğine dair bir tarih ön göremiyoruz şu anda. 3 ay sonra mı 5 ay sonra mı görüşür. Ama bu bireysel bir dava değildir. Sinop halkının tamamını ilgilendiren bir davadır. Onun için biz bu davanın bir an önce görüşülerek bu Danıştay kararına istinaden yürütmeyi durdurmanın kaldırılmasını talep ettik" şeklinde konuştu.

En geç Şubat ayında planlar yürürlüğe girecek

Mahkemenin kararı beklenirken yeni imar planlarıyla ilgili çalışmaları da tamamladıklarını belirten Ayhan, "Tabii, mahkemenin bu süreci devam ederken neticenin ne olacağını önceden ön görme şansımız olmadığı için de zamanı da ekonomik kullanma adına çalışmalarımızı tamamladık. Cuma günü ihalesine çıkıyoruz. Öngördüğümüz tarihte Ocak veya Şubat aylarında neticeleneceğini ön görüyoruz. Yani mahkemenin neticesi ne olursa olsun bizim Cuma günü yapacağımız ihale neticesinde en geç Ocak veya Şubat ayında binlik ve beş binlik planları inşallah meclise taşımış olacağız. Onun dışında koruma amaçlı imar planıyla ilgili analiz çalışmaları sona ermek üzere. Bu ay sonu itibarıyla çizim aşamasına geçilecek. O da şubat ayı itibarıyla gelecek. Yani en geç şubat ayında hem binlik, beş binlik hem de koruma amaçlı imar planlarını yürürlüğe sokmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

1/25000'lik plan da tamamlandı

25 binlik planla ilgili çalışmayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edeceklerini belirten Barış Ayhan, "Onun dışında yine İmar Komisyonumuzla birlikte 1/25000'lik planla ilgili çalışmamızı tamamladık. Bu hafta plan müellifi tekrar gelecek. 25 binlik planı revize eden firma yetkilileri gelecek. Onlarla bu hafta sonuna doğru yine bir toplantı yapacağız. Yine İmar Komisyonu üyelerimizi davet edeceğiz. Onun da son şeklini verdikten sonra onu da Bakanlığa haftaya Pazartesi veya Salı günü inşallah teslim etmiş olacağız" sözlerine yer verdi.

Başkan Ayhan ayrıca son günlerde korona virüsü vakalarında artış olduğunu bu nedenle vatandaşların daha tedbirleri olmaları gerektiği yönünde de uyarıda bulundu. - SİNOP

Sinop'un imar problemi çözülüyor
Sinop'un imar problemi çözülüyor
Sinop'un imar problemi çözülüyor
Sinop'un imar problemi çözülüyor
Sinop'un imar problemi çözülüyor
Sinop'un imar problemi çözülüyor

İhlas Haber Ajansı, Sinop, Cuma, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'un imar problemi çözülüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı 18:51 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı 18:31 Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek 17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş 16:40 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu 16:22 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi 15:56 Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir

Son Dakika Haberleri
18:56 Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti
18:50 Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı
18:44 CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba
18:03 Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayata veda etti
18:02 Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor
17:57 İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek
17:29 Taksim Metrosunda raylara atlayıp, intihar etmeye çalışmıştı! O genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
17:25 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
16:46 Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti Son Dakika: Fatih Karagümrük, Caner Erkin'i resmen kadrosuna dahil etti         
18:57
CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba CHP'nin Tanju Özcan kararını eleştiri yapan Şahin Mengü'ye oğlundan davet geldi: Seni de Zafer Partisi'ne bekliyoruz baba         
18:44
Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor Son dakika.. Gine'de darbeciler Liverpool'un yıldızı Naby Keita'yı esir aldı! Futbolcuyu kurtarmak için görüşmeler yapılıyor         
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı         
17:11
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı         
16:28
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı         
15:44
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti         
14:54
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 19:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'un imar problemi çözülüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement