Sinop'un imar problemi çözülüyor

SİNOP (İHA) – Sinop'ta yaşanan imar probleminin çözümünde sona yaklaşıldığını anlatan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Cuma günü 1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz. En geç şubat ayında hem binlik, beş binlik hem de koruma amaçlı imar planlarını yürürlüğe sokmuş olacağız. 1/25000'lik planla ilgili çalışmamızı da tamamladık. Bakanlığa haftaya pazartesi veya salı günü inşallah teslim etmiş olacağız" dedi.

Sinop Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yönetiminde gerçekleştirildi. 4 maddenin görüşüldüğü toplantıda 3 maddenin kabulü, 1 maddenin reddi yönünde oy birliğiyle karar alındı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan toplantı öncesinde, kentin mahkeme kararı ile iptal edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları için devam eden dava süreci ve süreç devam ederken hazırlanan yeni imar planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan, imar probleminin çözümünde son aşamaya gelindiğini vurguladı.

"1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz"

Yeni planların ihalesini yapacaklarını açıklayan Barış Ayhan, "Malum biliyorsunuz Sinop'un gündemi imar planları. İmar planlarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılındaki planın yürütmeyi durdurma kararı almasıyla birlikte biz imar komisyonundaki arkadaşlarla görüştük. İhaleye çıktık. Cuma günü 1/1000'lik ve 1/5000'lik planların ihalesini yapıyoruz. Yani mahkeme sürecinden bağımsız, mahkemenin neticesi ne olursa olsun biz bunu beklememek adına bu çalışmaya girmiştik. Cuma günüyle birlikte binlikler ve beş binliğin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Danıştay iptal kararını isabetsiz buldu

Plan iptalleriyle ilgili devam eden davada Danıştay'ın önemli bir karar aldığını belirten Başkan Ayhan, "Onun dışında bizim 2019'dan önce 2016'da yapılan yine binlik ve beş binlik imar planlarıyla ilgili bir Danıştay kararı geldi. Bu kararı sizinle paylaşmak istiyorum. Danıştay kararında diyor ki: 'Dava konusu işlemlerin doğrudan doğruya dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını etkilemediğini, davacı dernek tarafından hazırlanan dernek tüzüğünün davacıya hukuken böyle bir hak tanımayacağı hususu dikkate alındığından davacı derneğin dava konusu işlemlerin iptalini istemesinde hukuken olması gereken bir menfaatin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolundaki kararın da isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin 2. İdare Dava Dairesince verilen 13.12.2019 tarih ve sayılı kararlarının bozulmasına, dosyanın adı geçen İdare Dava Dairesi'nce görüşülmesine 23.06.2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verilmiştir'. Şimdi bu Danıştay kararı 2016 yılındaki yapılan plana Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararının aksi yönünde bir karar. Bu karar mahkemesine ulaştı. Adli yıl daha yeni başladığı için şimdi görüşülecek. Buna göre mahkeme Danıştay kararına istinaden bir karar verecek. Mahkeme tabii ki Danıştay kararını aldı dosyasına koydu. Fakat bu Danıştay kararına istinaden davayı esastan görüşürken bu Danıştay kararını itibara alacağını söyledi. Tabi davanın esastan ne zaman görüşüleceğine dair bir tarih ön göremiyoruz şu anda. 3 ay sonra mı 5 ay sonra mı görüşür. Ama bu bireysel bir dava değildir. Sinop halkının tamamını ilgilendiren bir davadır. Onun için biz bu davanın bir an önce görüşülerek bu Danıştay kararına istinaden yürütmeyi durdurmanın kaldırılmasını talep ettik" şeklinde konuştu.

En geç Şubat ayında planlar yürürlüğe girecek

Mahkemenin kararı beklenirken yeni imar planlarıyla ilgili çalışmaları da tamamladıklarını belirten Ayhan, "Tabii, mahkemenin bu süreci devam ederken neticenin ne olacağını önceden ön görme şansımız olmadığı için de zamanı da ekonomik kullanma adına çalışmalarımızı tamamladık. Cuma günü ihalesine çıkıyoruz. Öngördüğümüz tarihte Ocak veya Şubat aylarında neticeleneceğini ön görüyoruz. Yani mahkemenin neticesi ne olursa olsun bizim Cuma günü yapacağımız ihale neticesinde en geç Ocak veya Şubat ayında binlik ve beş binlik planları inşallah meclise taşımış olacağız. Onun dışında koruma amaçlı imar planıyla ilgili analiz çalışmaları sona ermek üzere. Bu ay sonu itibarıyla çizim aşamasına geçilecek. O da şubat ayı itibarıyla gelecek. Yani en geç şubat ayında hem binlik, beş binlik hem de koruma amaçlı imar planlarını yürürlüğe sokmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

1/25000'lik plan da tamamlandı

25 binlik planla ilgili çalışmayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edeceklerini belirten Barış Ayhan, "Onun dışında yine İmar Komisyonumuzla birlikte 1/25000'lik planla ilgili çalışmamızı tamamladık. Bu hafta plan müellifi tekrar gelecek. 25 binlik planı revize eden firma yetkilileri gelecek. Onlarla bu hafta sonuna doğru yine bir toplantı yapacağız. Yine İmar Komisyonu üyelerimizi davet edeceğiz. Onun da son şeklini verdikten sonra onu da Bakanlığa haftaya Pazartesi veya Salı günü inşallah teslim etmiş olacağız" sözlerine yer verdi.

Başkan Ayhan ayrıca son günlerde korona virüsü vakalarında artış olduğunu bu nedenle vatandaşların daha tedbirleri olmaları gerektiği yönünde de uyarıda bulundu. - SİNOP