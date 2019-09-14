Son Dakika Haberleri: Sinop'un meşhur Erfelek kestanesi tezgahlarda
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Sinop'un meşhur Erfelek kestanesi tezgahlarda

35 dakika önce

Sinop'un kestanesiyle ünlü Erfelek ilçesinde hasadı yapılan kestanelerin satışına başlandı.

Sinop'un meşhur Erfelek kestanesi tezgahlarda, System.String[]

Sinop'un kestanesiyle ünlü Erfelek ilçesinde hasadı yapılan kestanelerin satışına başlandı.


Erfelek Mescitdüzü köyündeki bahçesinde yetiştirdiği kestanelerini toplayıp hasadını bitirdi. Hasadı biten kestaneleri satışa sunan Recep Gör, yaptığı konuşmada, "Bahçemizde yetiştirdiğimiz kestanelerin hasat zamanı bitti. Şimdi satıyoruz. Talep güzel, vatandaşlarımız yerli Erfelek kestanesini seviyor. Zaten bekliyorlardı pazara çıkmasını. Satışlarımız çok şükür güzel gidiyor" dedi.


Ayrıca ilçede kestane üreticileri, Erfelek kestanesini sadece pazara getirmekle kalmıyor, şehir dışına da ihraç ediyorlar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Gör, "İlçemizde birçok kestane bahçesi mevcut. Biz pazarda satış yapıyoruz, ama daha büyük bahçeleri olanlar tonlarca kestaneyi Sinop pazarına da getiriyor, şehir dışına da satıyorlar. İlçemizin kestanesi ünlü olduğu için dışarıdan da talep görüyor." dedi.


Erfelek kestanesi boyutlarına ve özelliğine göre satış fiyatı 10 TL ile 22 TL arasında değişiyor. - SİNOP

Erfelek, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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