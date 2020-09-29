Sinop'un tanıtımı için posta pulu bastırıldı - Son Dakika

Sinop İl Özel İdaresi tarafından Sinop'un tanıtımına katkı sağlamak için, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere Sinop'a özel posta pulu bastırıldı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından vatandaşlara ve kurumlara posta yoluyla gönderilen tebligat, resmi yazı ve kutlamalarda kullanılacak olan özel posta pulları, koleksiyonerlerin de ilgisini çekecek.

Üzerinde Sinop manzarasının bulunduğu posta pulları, PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü tarafından Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl'a teslim edildi.

Genel Sekreter Çınkıl yaptığı açıklamada, "Kuzeyin yıldızı, doğa cenneti, şehrimizin güzelliklerini posta pulu olarak her yere ulaştıralım istedik. Sağ olsunlar PTT'miz de bize yardımcı oldu ve ilk Sinop'umuza özel 2 bin 775 adet posta pulu bastırdık. Bugünden itibaren tüm posta gönderilerimizde Sinop'umuza özel bastırdığımız pulları kullanacağız" dedi. - SİNOP