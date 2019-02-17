Son Dakika Haberleri: Sinop'un Turist Sayısı Artacak

Sinop'un Turist Sayısı Artacak

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'un hem doğası hem de tarihi zenginlikleri bakımından çok önemli bir turizm bölgesi olduğuna işaret ederek, "Buraya gelen turist sayısının artması için gerekli planlarımızı yapıyoruz.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'un hem doğası hem de tarihi zenginlikleri bakımından çok önemli bir turizm bölgesi olduğuna işaret ederek, "Buraya gelen turist sayısının artması için gerekli planlarımızı yapıyoruz. Sinop'un turizm gelirinin artmasına yönelik gerekli adımları atacağız." dedi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Sinop'a gelen Bakan Ersoy, Sinop Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sakarya Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulunan Ersoy, esnafa hayırlı işler diledi.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni gezen Bakan Ersoy, burada incelemelerde bulundu.

Ersoy, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un yapısı gereği Ege Bölgesi'ni yansıttığını ifade etti.

Sinop'un var olan turizm potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilemediğini vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Sinop hem doğası hem de tarihi zenginlikleri bakımından çok önemli bir turizm bölgesi. Bu açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biz turizm hedeflerimizi büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da büyük işler düşecek. Buraya gelen turist sayısının artması için gerekli planlarımızı yapıyoruz. Dönüşte hemen programlamaya geçeceğiz ve hızlı bir şekilde Sinop'un turizm gelirinin artmasına yönelik gerekli adımları atacağız."

Bakan Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi'nin restorasyon ihalesinin mart ayı sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:44 Kaynak: AA

turist, Sinop, Politika
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