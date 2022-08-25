Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı

25.08.2022 10:21
Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sazkışla köyünde meydana geldi. Yaşar Ş. idaresindeki kamyon, Sazkışla köyünde yokuş aşağıya inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Sazkışla Köyü Camii avlusundaki abdesthanenin duvarına çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Yaşar Ş. yaralanarak, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşar Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkeli, Sinop, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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