Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.