Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı

01.08.2022 18:55
Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki evi soyan şahıslar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edilerek Bartın'da suçüstü yakalandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki evi soyan şahıslar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edilerek Bartın'da suçüstü yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkeli ilçesinde hırsızlık amacıyla iki eve giren 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin başka illerden gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, şahıslar tarafından kullanıldığı tespit edilen aracı PTS ve KGYS kameralarından takibe aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin Bartın'ın Amasra ilçesine gittiklerinin belirlenmesi üzerine Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi. 2 şüpheli, Amasra'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkeli, Bartın, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta iki evi soyan hırsızlık şüphelileri Bartın'da yakalandı - Son Dakika
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