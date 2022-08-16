Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keş köyünde Fikret Aydın 'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Fikret Aydın, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu - Son Dakika

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