Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu - Son Dakika
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Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu

16.08.2022 15:01
Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde çıkan yangında, iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keş köyünde Fikret Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

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Sinop'ta İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı Sinop'ta İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan Büyükerşene Ziyaraet Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'dan Büyükerşene Ziyaraet
Kaynak: İHA

Fikret Aydın, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkeli'de iki katlı ahşap ev kül oldu - Son Dakika
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