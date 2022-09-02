Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti

02.09.2022 16:01
Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde, hareket halindeki araçtan düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Fatma Demirtaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde, hareket halindeki araçtan düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Fatma Demirtaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

25 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Ersin C.(48) idaresindeki 57 HA plakalı araç, Taçahmet köyünden Keş köyüne seyir halindeyken yolun virajlı kısmına geldiği esnada aracın arka tarafında oturan Fatma Demirtaş (54) aracın kapısının açılması sonucunda yere düşerek başından yaralanmıştı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Demirtaş, bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Fatma Demirtaş, Türkeli, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hareket halindeki araçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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