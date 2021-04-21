Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı - Son Dakika

Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı

21.04.2021 16:29
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'ta Sabahattin Ali Etkinlik Alanı için geçen haftalarda yapılan ihalenin ardından müteahhide yer teslimi için çalışmalar hızlandı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta Sabahattin Ali Etkinlik Alanı için geçen haftalarda yapılan ihalenin ardından müteahhide yer teslimi için çalışmalar hızlandı. Alanın Sinop'un vitrini olacağını söyleyen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çalışmanın Temmuz ayına yetiştirilmeye çalışılacağını açıkladı.

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde itibaren Sabahattin Ali Etkinlik Alanı olacak Tersane bölgesindeki çekek yerindeki faaliyetlerine başladı. Yürütülen çalışmada müteahhide yer teslimi öncesi son düzenlemelerin yapılacağı öğrenildi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da buradaki çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Ayhan alana döşenecek 1800 metrekare taşın belediyenin kendi bünyesinde kurduğu parke taşı üretim tesisinde üretileceğini duyururdu. Meydanın çocuklar ve aileleri için bir çok imkan sunacağını, konser, festival ve miting gibi etkinlikler için şehirde eksik olan alanın burada oluşturulacağını belirtti. Sabahattin Ali'nin bir heykelinin de burada olacağını ekleyerek çalışmayı bu yaza Temmuz ayına yetiştirmek istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Yaz sezonu yaklaştıkça çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Burası özellikle Sinop'un çok özel çok nadide bir alanı. Sinoplu hemşehrilerimiz 'çekek yeri' olarak tabir ettikleri bundan sonraki dönemde Sabahattin Ali Etkinlik Alanı adı altında Sinop'un hizmetine sunacağımız bir alan. Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir, buranın rekreasyonu ile ilgili hazırlık çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışmamız sona erdi. İhalelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta ihaleyi alan firmalar sözleşme imzalamaya gelecekler. Yer teslimini yapacağız. Onun için yer teslimi öncesi bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özel bir park olsun istiyoruz. Çünkü burası Sinop'un vitrini. Burada hem çocuklarımız için oyun alanı, skate park, onların ailelerinin çocuklar parkta oynarken dinlenebileceği alanlar oluşturacağız. Onun dışında biliyorsunuz kentimizin ciddi bir konser ve miting alanı sıkıntısı vardı. Yıllarca biz bu etkinliklerimizi Uğur Mumcu Meydanı'nda yapıyorduk. Bu da kent için yaşamı çok ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir durumdu. Biz istiyoruz ki bundan sonra buna benzer etkinlikleri burada yapalım" dedi.

Alanın Sinop'un eğitim, kültür ve turizm kenti olma vizyonuna hizmet edeceğini belirten Başkan Ayhan, "Tabii, bu alanın bir özelliği de hemen eski Buzhane binası ve yeni Kültür Merkezi'nin bitişinde yer alması. İkisini entegre düşünüyoruz. Yani bir festival bir etkinlik yaptığımızda kapalı alanda yapılacak etkinlikleri Buzhane binasının içerisinde, açık alanda yapılması gereken konser ve benzeri etkinlikleri hemen onun kenarındaki bu alanda olmasını planlıyoruz. Sinop eğitim, kültür ve turizm kenti olma yönünde vizyonunu ortaya koymuş bir kent. O vizyona hizmet edecek bir proje. Umuyorum ki bu yaz Sinopluların hizmetine sunmuş olacağız. Kültür Merkezi binasının müteahhidiyle geçen hafta yaptığımız görüşmede normalde Kasım ayına kadar süresi olmasına rağmen bizi kırmadı. Temmuz ayının ilk haftasında Kültür Merkezi'mizi Sinopluların hizmetine açmış olacağız. Daha doğrusu müteahhitten teslim almış olacağız. Bunun için bu alanı da o tarihe kadar yaza kadar yetiştirip her ikisini beraber bu sene inşallah Sinopluların hizmetine sunacağız. Bu meydanın da tam ortasına Sinop'ta daha önce misafir ettiğimiz değerli edebiyatçı Sabahattin Ali'nin bir heykelini yaptırdık. O da şu anda depomuzda. Burası bittiğinde burayı onun heykeliyle de süsleyeceğiz taçlandıracağız" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı
Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı

İhlas Haber Ajansı, Sabahattin Ali, Konser, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'un vitrini olacak Sabahattin Ali Etkinlik Alanı'nda çalışmalar hızlandı - Son Dakika


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