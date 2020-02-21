Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı - Son Dakika Ekonomi

Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı

16 dakika önce

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında yer alan ve 2018'in Şubat ayında tescillenen kıymalı ve üzümlü olarak yapılan ve kilosu 35 TL'ye satılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı, System.String[]

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında yer alan ve 2018'in Şubat ayında tescillenen kıymalı ve üzümlü olarak yapılan ve kilosu 35 TL'ye satılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.


Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü- cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 35 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da son günlerde rağbetin arttığı nokulun siparişlerine yetişemiyor.


"Bir ayda yaklaşık 500 nokul gönderiyorum"


Yaklaşık 6 yıldır nokul yapan Sebahat Aktaş (35), yöresel lezzetin Türkiye çapında meşhur olduğunu söyleyerek, "Kıymalı, haşhaşlı, ıspanaklı, peynirli ve patatesli nokullar da yapılıyor. Ancak en meşhuru üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harçlı olandır. Bu yaptığım nokulları yurt dışına ve yurt içine de gönderiyoruz. Günde 100- 150 nokul yapıyorum. Üzümlü ve cevizli nokula talep çok fazla. Telefon açıp, nokul isteyenler çok oluyor. Aylık yurt içi ve yurt dışına ise yaklaşık 500 tane nokul gönderiyorum" dedi. - SİNOP

Üzümlü, Şubat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünü ülke sınırlarını aştı! Sinop'un yöresel lezzeti nokulun siparişlerine yetişemiyorlar
Vergide uzlaşan mükellefin cezasının yüzde 40'ı silinecek İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi

Son Dakika Haberleri
14:00 Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
13:41 Devran İskender'den yeni klip!
13:41 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan flaş evlilik açıklaması
13:41 "Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak
13:41 Sezen Aksu yeni şarkısıyla genç müzisyenlere yol gösterecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 14:47:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]