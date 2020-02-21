Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar - Son Dakika

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar

7 saat önce

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlarSİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar

SİNOP'un yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak yapılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar son günlerde rağbetin artması nedeniyle nokulun siparişlerine yetişemiyor.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü- cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 35 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da son günlerde rağbetin arttığı nokulun siparişlerine yetişemiyor.

'BİR AYDA YAKLAŞIK 500 NOKUL GÖNDERİYORUM'

Yaklaşık 6 yıldır nokul yapan Sebahat Aktaş (35), yöresel lezzetih Türkiye çapında meşhur olduğunu söyleyerek, "Kıymalı, haşhaşlı, ıspanaklı, peynirli ve patatesli nokullar da yapılıyor. Ancak en meşhuru üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harçlı olandır. Bu yaptığım nokulları yurt dışına ve yurt içine de gönderiyoruz. Günde 100- 150 nokul yapıyorum. Üzümlü ve cevizli nokula talep çok fazla. Telefon açıp, nokul isteyenler çok oluyor. Aylık yurt içi ve yurt dışına ise yaklaşık 500 tane nokul gönderiyorum" dedi.

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar

Üzümlü, Hamur, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünü ülke sınırlarını aştı! Sinop'un yöresel lezzeti nokulun siparişlerine yetişemiyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:49:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul'un siparişlerine yetişemiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]