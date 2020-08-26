Sinop Üniversitesi "En iyi Türk üniversiteleri" listesinde - Son Dakika

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İspanya merkezli Scimago Araştırma Kurumu tarafından yayımlanan "2020 yılı En iyi Türk üniversiteleri" raporunda üniversite olarak 14. sırada yer aldıklarını bildirdi.

Dalgın, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde araştırma çıktısı, uluslararası işbirliği, normalleştirilmiş atıf etkisi ve yayın oranı gibi önemli göstergelerin baz alındığı sıralamada üniversite olarak önemli bir başarı elde etiklerini belirtti.

Daha büyük başarılara yol alabilme adına çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Dalgın, şunları kaydetti:

"Bilimsel çıktılarıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına olduğu kadar ülkemizin bilim kültürünün gelişimine de destek veren üniversitemiz, göstermiş olduğu bilimsel performansla önemli bir başarı elde etmiştir. Bu önemli başarı kuşkusuz öğretim elemanlarımızın üstün gayretleri sayesinde olmuştur. Bilim camiasına yaptıkları katkıdan dolayı bu başarının mimarı olan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, uluslararası alanda gösterdikleri üst düzey başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki üniversitemiz bundan sonra da üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hem bilim camiasına hem de bölgesine ve ülkesine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir."