Sinop üniversitesi hayırseverlerin desteğiyle öğrencilere iftar veriyor - Son Dakika

Sinop Üniversitesi, hayırseverlerin desteğiyle öğrencileri iftar sofrasında bir araya getiriyor.

Sinop Üniversitesi Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen "İftarlarda birlikteyiz" programı kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı süresince üniversite uygulama otelinde öğrencilere iftar veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, gazetecilere, hayırseverlerin bağışlarıyla bu yıl burs alan öğrenci sayısında artış yaşandığını söyledi.

Öğrencilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dalgın, "Bağışlar sayesinde öğrencilerimize yemek, eğitim ve başarı bursları vermeye devam edeceğiz. Özellikle yardımlaşma ve hoşgörü ayı olarak kabul edilen mübarek ramazan ayında bu güzel sofraları kurmamıza vesile olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu iftarlar sayesinde ramazan ayını huzur içinde geçirme fırsatı buldu." dedi.

Dalgın, ramazan ayında her akşam 250 öğrenciye iftar vereceklerini kaydetti. ???????