Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

24.06.2022 18:58
Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Sinop Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törende, yaklaşık 3 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, törende yaptığı konuşmada, Sinop Üniversitesi olarak ülkenin bilimsel ve teknolojik hedeflerine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 süreci sonrası tekrar hep beraber bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Dalgın, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Dalgın, mezuniyetin aynı zamanda hayatla mücadele edebilme anlamı taşıdığını ifade ederek, "Benim sizlere tavsiyem, her ortamda dürüst olun ve dürüst olarak anılın. Vatanınıza, milli ve manevi değerlerinize sahip çıkın. Bu aziz vatanımıza ve necip milletimize komplo kuranların değirmenine hiçbir zaman su taşımayın." dedi.

Dalgın, mezun öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Törende sağlık ve eğitim fakülteleri öğrencileri meslek andı da içti.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Rektör, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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