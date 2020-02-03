Sinop Üniversitesinde Öğrenci Merkezli Eğitim Programı düzenledi - Son Dakika

Sinop Üniversitesi tarafından Öğrenci Merkezli Eğitim Programı gerçekleştirildi.



Alanında uzman eğitimciler tarafından 3 gün verilen eğitimlere 450 akademisyen katıldı. Program bitiminde katılımcılara Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifika verildi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, burada yaptığı konuşmada, eğitimlere katılan akademik personele teşekkür etti.



Öğrenci odaklı eğitimin önemine dikkati çeken Dalgın şöyle konuştu:

"Sinop Üniversitesi olarak yükseköğretimdeki yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu noktada öğrenci merkezli eğitim-öğretim yaklaşımını oldukça önemsiyoruz. Öğrencilere sağlanan fiziki koşulların iyileştirilmesi, bununla birlikte eğitim hizmetlerindeki kalitenin arttırılması onların memnuniyeti açısından önemli bir uygulamadır. Esnafın müşteriyi velinimeti gördüğü gibi bizler de öğrencimizi velinimetimiz olarak görmeliyiz. Öğrenci olmazsa biz olmayız, eğitim kurumları olmaz. Bu sebeple aileleri tarafından bize emanet edilen gençlerimizi en donanımlı biçimde yetiştirmemiz lazım."