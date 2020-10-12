Sinop Üniversitesinde yüz yüze eğitim Kovid-19 tedbirleriyle başladı - Son Dakika

Sinop Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılının güz dönemi için planlanan yüz yüze eğitim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle başladı.

Bazı bölümlerde uygulamaya konulan yüz yüze eğitim için üniversite yerleşkesine gelen öğrenciler, sınıflara, ateş ölçümlerinin ardından HES kodu kontrolü yapılarak alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılan öğrenciler, sınıflarda da sosyal mesafeyi gözeterek oturdu.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, gazetecilere, üniversite yönetimi olarak daha önce bazı bölümlerde yüz yüze eğitim yapma kararı aldıklarını anımsattı.

İlk etapta yaklaşık 400 öğrencinin yüz yüze eğitim alacağını, dersler için kampüsün tamamında salgın tedbirlerinin titizlikle uygulandığını vurgulayan Dalgın, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kullandıkları tüm sosyal alanlar ve yüz yüze eğitim yapılacak sınıflar sosyal mesafeli şekilde yeniden dizayn edildi. Aynı zamanda üniversite yerleşkesine gelişlerde öğrencilerimizin ateş ölçümleri yapılıyor, HES kodları kontrol ediliyor. Böylelikle öğrencilerimize sağlıklı şekilde yüz yüze eğitim yapma imkanı sunuyoruz. İnşallah bu zor süreci en kısa zamanda atlatacağız ve tüm öğrencilerimizle buluşacağız."