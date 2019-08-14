Son Dakika Haberleri: SİNOP Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı
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SİNOP Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı

16 dakika önce

Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandıSinop'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen plaj şemsiyesinin altında kalan Mirca Ocak (15), yaralandı.

Üzerine plaj şemsiye devrilen çocuk, yaralandı
Sinop'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen plaj şemsiyesinin altında kalan Mirca Ocak (15), yaralandı.
Sinop'ta sahilinde bir tesiste oturan Mirca Ocak, rüzgarın etkisiyle devrilen şemsiyenin altında kaldı. Göğsünden yaralanan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, sedye ile alınarak ambulansa taşındı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk tedaviye alındı.
Olaya tanık olan Emrah Yeşil, Rüzgar bugün çok şiddetli esiyordu. Birden şemsiye yerinden çıkarak, devrildi. Kısa süreli bağırışmalar oldu, ambulans insanların içine çok hızlı girince biraz korku yaşandı. Daha sonra çocuğa müdahale ettiler. Umarım herşey yoluna girer dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:04 Kaynak: DHA
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