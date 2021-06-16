Sinop Valiliği ve Türk Kızılay İş Birliğiyle "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" Dolayısıyla Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Vali Karaömeroğlu ve Sinop belediye başkanı Başkan Barış Ayhan, İskele Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Gezici Kan Bağışı İstasyonu'na gelerek kan bağışı yaptı.

Etkinlikte ayrıca 182. Yıl dönümünü kutlayan Jandarma teşkilatı 182 personeliyle kan bağışında bulundu.

"Pandemi nedeniyle kan stokları azaldı"

Etkinliğin açılışında konuşan Türk Kızılayı Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, Türk Kızılayı Sinop Şubesi olarak, azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini söyledi.

Albayrak; "Sayın müdürümüzün az önce de söylediği gibi bugün gerçekten önemli bir gün. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde virüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle kan bağışında da biraz azalmalar var. Bizler de inşallah Tür Kızılay'ı Sinop Şubesi ve Genç Kızılay'ımızla birlikte kan bağışı kampanyası yapmaya başladık. Sayın Valimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Kendisinin destekleri gerçekten çok. Yine Sayın Belediye Başkanımız ve diğer kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kan bağışı kampanyamız devam edecektir. Bunun yanında, Sayın Jandarma komutanımız da kampanyamıza destek olacaklar. Jandarma teşkilatımızın 182. Kuruluş yılı dolayısıyla 182 jandarma personeli kan verecek" dedi.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Vali Karaömeroğlu, kendilerinin de ailecek Kızılay'ın gönüllü bağışçıları arasında olduğunu söyledi.

Vali Karaömeroğlu; "Biliyorsunuz bugün dünya gönüllü kan verme günü. Bu anlamda Kızılay başkanlığımız, pandemi nedeniyle de azalan stoklarımızı tamamlamak için bir seferberlik başlattılar. Biz de valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber, Kızılay'ımıza destek vermek için, gönüllü kan vermek için buradayız. Ben de ailemle birlikte Kızılayımızın gönüllü bağışçılarındanız. Ben de devamlı kan veren bir insanım. Bugün de tüm kurumlarımızla beraber Kızılayımızın yanında olma istedik. Bugün ayrıca Jandarma teşkilatımızın 182. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Jandarma Komutanımızın şahsında tüm teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünde 182 jandarma personelimiz duyarlı bir davranış ortaya koyarak kan bağışında bulundular. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm hemşerilerimizi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. "

Yapılan konuşmaların ardından Türk Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, Türk Kızılay'ına verdikleri desteklerden dolayı Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve Il Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Etkinliğe Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, jandarma personelleri ile vatandaşlar katıldı. Nazire Şen

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