Sinop Valiliğince sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldı - Son Dakika

Sinop'ta Valilikçe sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldı.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kötü hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için doğaya ekiplerce mama bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Soğuk ve karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yardıma ihtiyacı olan sokaktaki can dostlarımızı unutmayalım ve kapımızın önüne bir kap yiyecek bırakalım." ifadesine yer verildi.