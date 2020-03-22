Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama - Son Dakika

Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

6 saat önce

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.

Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama, System.String[]

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması kararı alındı. Bu kapsamda Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmesi, söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, sorumlu amirler tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konuları görüşüldü.


Toplantıya, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakcı ile ilgili Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - SİNOP

İçişleri Bakanlığı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bakan Soylu, maske stokları yapan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi         
18:16
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:38:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]