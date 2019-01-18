Son Dakika Haberleri: Sinop Valiliğinden Açıklama Açıklaması

Sinop Valiliğinden Açıklama Açıklaması

1 saat önce

Sinop Valiliğinden, Gerze ilçesinde "bir kişinin naylon barakada yaşadığı"na ilişkin haberlerle ilgili, "Hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan modelleri kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir.

Sinop Valiliğinden Açıklama Açıklaması, System.String[]
Sinop Valiliğinden, Gerze ilçesinde "bir kişinin naylon barakada yaşadığı"na ilişkin haberlerle ilgili, "Hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan modelleri kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gerze ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Necati Çalışkan'la ilgili "Kış gününde naylon barakada yaşıyor" başlıklı haberler yayımlandığı bildirildi.

Devletin ilgili kurumları olarak habere konu olmadan önceki süreçte Çalışkan ile tüm görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde adı geçen Necati Çalışkan ile kurum yetkililerimiz tarafından yapılan görüşmeler ve adresindeki incelemeler neticesinde hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan hizmet modellerini kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Gerze, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Zamanlar Çukurova'nın Yapımcısından Flaş 'İsyan' Açıklaması Sicilya'da 1 Dolara Ev Almak Mümkün

İrem Derici Yeni Aşkı Ataberk Özdene ile Alyanslı Fotoğraf Paylaştı MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:25:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop Valiliğinden Açıklama Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]