Sinop Valiliğinden Açıklama Açıklaması
1 saat önce
Sinop Valiliğinden, Gerze ilçesinde "bir kişinin naylon barakada yaşadığı"na ilişkin haberlerle ilgili, "Hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan modelleri kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir.
Sinop
Valiliğinden, Gerze
ilçesinde "bir kişinin naylon barakada yaşadığı"na ilişkin haberlerle ilgili, "Hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan modelleri kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir." açıklamasında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gerze ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki Necati Çalışkan'la ilgili "Kış gününde naylon barakada yaşıyor" başlıklı haberler yayımlandığı bildirildi.
Devletin ilgili kurumları olarak habere konu olmadan önceki süreçte Çalışkan ile tüm görüşmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberde adı geçen Necati Çalışkan ile kurum yetkililerimiz tarafından yapılan görüşmeler ve adresindeki incelemeler neticesinde hizmet modelleri hakkında gerekli tüm bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen kişi, sunulan hizmet modellerini kabul etmemiş, kurumlarımızdan herhangi bir talebi olmadığını tarafımıza ifade etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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