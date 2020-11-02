Sinop Valiliğinden deprem bölgesine yardım çağrısı - Son Dakika

Sinop Valiliğince, İzmir'deki deprem bölgesine gıda kolisi ve yeni battaniye göndermek isteyen vatandaşların il ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yardımda bulunmak isteyen kişi ve kurumlar için vakıfların 24 saat süreyle hizmet verdiği vurgulandı.

Açıklamada, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların bizzat kendilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları veya telefonla iletişim kurmaları gerektiği kaydedildi.