Sinop Valiliğinden "sokağa çıkma kısıtlaması"na uyan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

Sinop Valiliğinden "sokağa çıkma kısıtlaması"na uyan vatandaşlara teşekkür
23.11.2020 15:59
Sinop Valiliğince hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına Sinoplu vatandaşlar tarafından büyük ölçüde riayet edildiği bildirildi.
Sinop Valiliğince hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma yasağına Sinoplu vatandaşlar tarafından büyük ölçüde riayet edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, cumartesi ve pazar günleri yurt genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.
Güvenlik güçlerince il genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtilen açıklamada, "Sinop halkına sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde riayet ettikleri için teşekkür ederiz. Koronavirüsü hep birlikte yenmek için mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.
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