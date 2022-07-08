Sinop Valisi, Bakan Soylu'ya bayram tedbirlerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop Valisi, Bakan Soylu'ya bayram tedbirlerini anlattı

08.07.2022 17:35
Sinop Valisi, Bakan Soylu'ya bayram tedbirlerini anlattı

Sinop'ta bayram öncesi emniyet ve jandarma ekipleri şehir girişinde denetimlerini sürdürüyor.

Sinop'ta bayram öncesi emniyet ve jandarma ekipleri şehir girişinde denetimlerini sürdürüyor. Vali Erol Karaömeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya canlı bağlantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sinop'ta bayram arifesinde şehrin girişinde bazı bölgelerde kurulan trafik kontrol noktalarında sürücülere bayram yolculuğunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ön ve arka koltukta seyahat edenleri özellikle emniyet kemeri takılması konusunda ikaz eden ekipler, araçta bulunan çocuklara ise hediyeler veriyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, beraberindeki Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Baki Deniz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'deki illerde mülki amirlerle yaptığı canlı bağlantıya katıldı.

Bayram denetimleri hakkında bilgi veren Vali Karaömeroğlu, "Bayram tedbirlerinde emniyet bölgesinde günlük 42 ekip 294 personel, jandarma bölgesinde 87 ekip 405 personel ile bayram uygulamalarına devam ediyoruz. Kurban satış yerlerinde sahtecilik ve dolandırıcılığa yönelik devriye ekiplerimizi çoğalttık, fotokapanlarımızı çoğalttık. Selden etkilenen plajlarımızdaki katı orman atıklarını da bayram öncesi yine Jandarma Komando ve Asayiş timlerimizle yaptık. Tüm hızıyla bayram tedbirlerini uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

YORUMLAR
500
İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Jandarma, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop Valisi, Bakan Soylu'ya bayram tedbirlerini anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop Valisi, Bakan Soylu'ya bayram tedbirlerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement