Sinop Valisi Karaömeroğlu'dan marketlere "depolarda ürün bekletilmesin" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Sinop Valisi Karaömeroğlu'dan marketlere "depolarda ürün bekletilmesin" uyarısı Açıklaması

09.03.2022 12:19
Sinop Valisi Karaömeroğlu'dan marketlere "depolarda ürün bekletilmesin" uyarısı Açıklaması

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk", "fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk", "fahiş fiyat" ve spekülatif hareketlere karşı denetimlerde bulundu.

Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer ile zincir ve yerel marketleri denetledi.

Marketlerin yağ satış reyonları ile depolarını inceleyen Karaömeroğlu, iş yeri yetkililerine depolarda ürün bekletilmemesi, aksi takdirde stokçuluk nedeniyle cezai işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Karaömeroğlu, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Marketlere gerekli uyarıları açık bir dille yaptıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Biz bu konuda kesinlikle herhangi bir müsamaha göstermeyeceğimizi ilgililere söylüyoruz. Vatandaşımıza haksızlık yapan hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Ne cezai işlem gerekiyorsa onu uygulayacağız." dedi.

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Barış Ayhan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop Valisi Karaömeroğlu'dan marketlere 'depolarda ürün bekletilmesin' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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