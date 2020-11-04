Sinop Valisi Karaömeroğlu Dikmen ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Dikmen ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kaymakam Dilara Şenoğlu'nu ziyaret eden Karaömeroğlu, ilçe hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Belediye Başkanı Adnan Acar'ı ziyaret eden Karaömeroğlu, ardından yapımı tamamlanan Dikmen Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.
Karaömeroğlu, ilçedeki temasları çerçevesinde son olarak şehit Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
- Kaynak: AA
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